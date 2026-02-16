Vigilancia digital en EEUU: cómo el DHS identifica a críticos de las deportaciones en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Gigantes tecnológicos como Reddit, Meta (Facebook e Instagram) y Google comenzaron a ceder ante las presiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según un informe del New York Times.

De acuerdo a fuentes anónimas, estas empresas cumplieron con citaciones administrativas para identificar a usuarios que publicaron críticas directas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o que revelaron la ubicación de sus agentes en operativos de deportación.

La controversia radica en el uso de citaciones administrativas, una herramienta legal que no requiere la firma de un juez y que, hasta hace poco, se reservaba exclusivamente para casos extremos como el secuestro de menores.

Esta escalada en la vigilancia digital ha puesto en alerta a defensores de los derechos civiles, ya que el DHS está utilizando este recurso para obtener datos privados de ciudadanos y residentes que utilizan las redes sociales para monitorear o cuestionar las tácticas migratorias en sus comunidades.

La respuesta de las "Big Tech" y el plazo de 14 días

Ante el informe, Google defendió su postura asegurando que revisan cada demanda legal para proteger la privacidad del usuario, rechazando aquellas que consideran "excesivamente amplias". Por su parte, se ha reportado que las empresas involucradas mantienen una política de notificación:

Aviso al usuario: Las plataformas informan al cliente cuando sus datos han sido solicitados por el ICE.

Margen de defensa: Se otorga un plazo de 14 días para que el usuario pueda "luchar contra la citación" en los tribunales antes de que la empresa entregue la información.

Vigilancia adicional: Amazon también está bajo la lupa tras la alianza de sus cámaras Ring con redes de IA, lo que facilita que agencias federales accedan a grabaciones de timbres privados para operativos de cumplimiento de la ley.

Movimiento "Resistir y Cancelar la Suscripción"

La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. Un grupo de manifestantes ha lanzado la campaña nacional "Resistir y Cancelar la Suscripción", dirigida específicamente a diez empresas tecnológicas consideradas "brazos operativos" del ICE.

La lista negra incluye a Meta, Google y Amazon, instando a los usuarios a cerrar sus cuentas o boicotear sus servicios como protesta por la entrega de datos personales que facilitan las deportaciones masivas prometidas por la administración actual.

