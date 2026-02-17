Transporte

Metro de Caracas garantiza el retorno de temporadistas con la Ruta Playera: conozca el horario operativo

Para agilizar el abordaje, el sistema utiliza exclusivamente el pago electrónico

Por Genesis Carrillo
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 10:00 pm

El sistema Metro de Caracas mantiene desplegado su dispositivo especial de Ruta Playera para facilitar el traslado de los ciudadanos que disfrutan del asueto de Carnaval. 

Con unidades de MetroBús acondicionadas para el confort de los pasajeros, el operativo garantiza el regreso seguro desde el litoral central hacia la capital.

Horarios del operativo

El servicio funciona bajo un esquema fraccionado para cubrir tanto la salida matutina como el retorno vespertino. Si te encuentras en La Guaira, toma en cuenta los siguientes horarios:

  • Retorno (La Guaira - Caracas): Desde las 04:00 p.m. hasta las 08:00 p.m.
  • Salida (Caracas - La Guaira): Mañana martes estará activo de 06:00 a.m. a 10:00 a.m.

Este operativo especial se mantendrá vigente hasta mañana, martes 17 de febrero.

Estaciones y puntos de llegada

Las unidades de MetroBús parten desde el Balneario Camurí Chico, en el estado La Guaira, y tienen como destino tres estaciones estratégicas en la ciudad de Caracas para facilitar la conexión de los usuarios:

  • Zona Rental
  • La Paz
  • Gato Negro

Costo y métodos de pago

Para agilizar el abordaje, el sistema utiliza exclusivamente el pago electrónico. Es importante que los usuarios tengan a mano su tarjeta SUVE de transporte de color rojo:

Costo del pasaje (retorno): 393,22 bs.

Las autoridades instan a los temporadistas a tomar sus previsiones y acudir a los puntos de embarque antes del cierre del servicio a las 8 de la noche para garantizar un retorno tranquilo y ordenado.

