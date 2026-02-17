Cayó en la trampa de las autoridades: funcionario policial intentó sostener un encuentro íntimo con una quinceañera

Suscríbete a nuestros canales

Un agente de la Policía de Miami-Dade quedó bajo arresto, acusado de intentar sostener un encuentro sexual con una menor de edad.

El sindicado responde al nombre de Christopher Díaz, quien fue detenido el pasado viernes e imputado por agresión, según los registros de la cárcel de Palm Beach.

De acuerdo con la publicación de Telemundo, la Policía de Delray Beach detalló que un oficial llegó al cine IPIC Theaters tras recibir informes de que un hombre adulto había viajado para reunirse con una menor de edad, con la intención de participar en actos lascivos.

El informe de arresto indicó que un sargento detuvo al hombre y confiscó un arma de fuego que llevaba en la cintura.

Cuando el oficial habló con una mujer, quien fingía ser una jovencita menor de edad, ella afirmó que coincidió con Diaz en dos aplicaciones de citas distintas.

Luego, la menor de edad le pidió a Díaz que le enviara mensajes de texto, y durante la conversación, le informó que tenía 15 años.

El informe señaló que Diaz ignoró el hecho de que ella era dijo que era menor de edad y continuó con las conversaciones, las cuales se volvieron de índole sexual. También se comunicaron por videollamadas.

El pasado viernes, la víctima acordó reunirse con Diaz en el cine, según el informe. Cuando se encontraron, la víctima declaró que Diaz comenzó a tocar su rostro y la parte superior de su torso, a pesar de que ella le pedía que no lo hiciera.

Posteriormente, Diaz fue puesto bajo custodia. El ahora exoficial fue trasladado a una cárcel del condado de Palm Beach, donde se le fijó una fianza inicial de 1.000 dólares mientras avanza la investigación.

Sheriff de Miami-Dade condena los actos del oficial

La Sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, manifestó que "el teniente Christopher Diaz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade fue arrestado por el Departamento de Policía de Delray Beach como resultado de una investigación criminal."

"Estoy indignada por el arresto de uno de mis oficiales por cargos criminales relacionados con supuesto contacto con una persona que se hacía pasar por menor", añadió la funcionaria.

Expresó que el comportamiento del oficial “es inaceptable y representa una grave traición al juramento que juramos y a la confianza que nuestra comunidad deposita en nosotros para proteger a nuestros niños."

"Al ser notificada, ordené de inmediato que el oficial fuera relevado de sus funciones. Nuestra agencia no tolera este tipo de comportamiento y estamos cooperando plenamente con la investigación criminal”, concluyó.

