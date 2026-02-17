Negociación abierta: Marco Rubio está en conversaciones con Cuba, señala Trump

Suscríbete a nuestros canales

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que mantiene una negociación abierta con Cuba, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que pueda aliviar la situación en la isla.

Según el mandatario, estas conversaciones buscan atender la crisis humanitaria que afecta a millones de cubanos y podrían permitir que los exiliados cubano-estadounidenses regresen a sus familias.

Trump describió a Cuba como una “nación fallida”, resaltando la falta de recursos y la precariedad del sistema energético, según el medio digital Albertonews.

La escasez de combustible ha afectado la operación de aviones y el suministro básico para la población.

El mandatario subrayó que estas dificultades justifican la búsqueda de un acuerdo diplomático para garantizar asistencia y estabilidad.

El gobierno de Estados Unidos ha implementado sanciones que restringen la entrada de petróleo y otros recursos hacia Cuba. Trump defendió estas medidas, argumentando que buscan limitar el flujo de dinero y combustible al país.

Destacó que muchas personas han sido tratadas de manera injusta por el régimen de Castro y por las autoridades cubanas, y que un acuerdo podría mejorar la situación de los ciudadanos que han sufrido violaciones de derechos humanos.

Posibilidad de acción militar descartada

Consultado sobre la opción de una intervención armada similar a la ocurrida en Venezuela, Trump dejó claro que no cree necesaria una operación militar en Cuba. Señaló que, en caso de considerarse, “no sería una operación muy dura”, pero insistió en que el enfoque principal continúa siendo diplomático y orientado al acuerdo.

