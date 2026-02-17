Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí: ¿De qué lo acusan?

Suscríbete a nuestros canales

En una nueva jornada de inestabilidad política, el Congreso de la República de Perú aprobó este martes la destitución del presidente interino, José Jerí, una decisión que se produce a menos de dos meses de las próximas elecciones generales, convirtiendo este relevo en el octavo cambio de mando presidencial desde el año 2016.

Con un respaldo de 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo censuró a Jerí, quien ocupaba la presidencia del Congreso y, por ende, la jefatura del Estado tras la salida de Dina Boluarte en octubre de 2025. La medida responde a investigaciones por presunto tráfico de influencias, informó EFE.

Las acusaciones se centran en reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y posibles irregularidades en la contratación de funcionarias. Entre los eventos señalados destaca una reunión a la que Jerí habría asistido encapuchado para evitar ser reconocido.

Dinámica parlamentaria y bloques políticos

El bloque conservador que inicialmente apoyó a Jerí decidió retirar su confianza para distanciarse de la baja popularidad del mandatario ante el avance de las pesquisas de la Fiscalía. Por su parte, el partido Somos Perú intentó, sin éxito, modificar la figura legal de la salida hacia una vacancia presidencial, lo que hubiese requerido una mayoría de dos tercios (87 votos).

Curiosamente, el fujimorismo fue el único grupo que mantuvo su apoyo en bloque al mandatario, argumentando la necesidad de evitar un nuevo cambio en la presidencia antes de los comicios.

Jerí, quien asumió como suplente de Martín Vizcarra en 2021, optó por no participar en la sesión legislativa y permaneció en el Palacio de Gobierno.

Tras la censura, Jerí pierde automáticamente su cargo como presidente del Congreso y su condición de jefe de Estado encargado. El Parlamento convocó a una sesión este miércoles para elegir a un nuevo presidente de la cámara. La persona seleccionada asumirá de inmediato la Presidencia de la República de forma interina hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que entregará el poder al ganador de las elecciones.

