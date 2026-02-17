Trabajó

Aumenta el salario mínimo en España: sepa cuál es el nuevo monto

Por Yasmely Saltos
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 06:00 pm

El Gobierno español ha oficializado este martes  el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Esta medida, fruto del acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos, busca proteger el poder adquisitivo frente a la inflación y reducir la brecha de desigualdad.

El incremento aprobado es del 3,1%, lo que se traduce en los siguientes montos:

  • Mensual (14 pagas): 1.221 € brutos (un aumento de 37 € al mes).
  • Anual: 17.094 € brutos.
  • Beneficiarios: Más de 1,66 millones de trabajadores.
  • Alivio Fiscal: El Gobierno confirmó que quienes perciban este salario mínimo estarán exentos de pagar el IRPF en 2026.

 ¿A quiénes beneficia más este aumento?

La subida tiene un impacto social profundo, enfocándose en los sectores más vulnerables del mercado laboral:

  • Mujeres: Representan el 61% de los beneficiarios. La ministra Yolanda Díaz ha calificado la medida como "especialmente feminista" para combatir la brecha salarial.
  • Jóvenes: El 34% de los perceptores son menores de 35 años.
  • Extranjeros: El 24% de quienes cobran el SMI tienen nacionalidad extranjera únicamente.
  • Sectores Clave: Hostelería, comercio y agricultura.
  • Geografía: Las comunidades con mayor incidencia son Andalucía (donde reside el 22% de los beneficiarios), Canarias, Extremadura y Murcia.

     

 

 

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Estados Unidos
Chicago
Illinois
merienda
Martes 17 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América