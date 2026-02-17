Demócratas lanzan un plan para salvar el presupuesto del DHS: conoce sobre el proyecto aquí

Suscríbete a nuestros canales

La parálisis administrativa en Estados Unidos (EEUU) alcanza un punto crítico mientras el sistema federal busca soluciones urgentes. Los líderes legislativos intentan resolver la falta de fondos que mantiene en vilo a las agencias encargadas del control fronterizo y migratorio.

El calendario legislativo impone una presión adicional a los negociadores en Washington, dado que el Congreso permanece en receso hasta el próximo lunes. Esta pausa dificulta la aprobación inmediata de cualquier consenso que logren alcanzar los equipos de trabajo de ambos partidos.

Mientras el tiempo transcurre, la incertidumbre crece entre los empleados de agencias clave como el ICE y la CBP. La falta de un presupuesto aprobado afecta la planificación operativa y la estabilidad financiera de miles de trabajadores esenciales en todo el país.

Los demócratas del Congreso enviaron una nueva contraoferta a la Casa Blanca para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mediante restricciones al poder de los agentes federales. Esta propuesta busca financiar la institución a cambio de reformas estructurales en las operaciones de detención y vigilancia.

¿Qué incluye la contraoferta para reabrir el DHS?

Según informaron medios como CBS y The Hill, un portavoz de Chuck Schumer confirmó que la oferta llegó a manos republicanas el lunes por la noche. Los demócratas exigen el fin de las patrullas itinerantes en zonas urbanas y la obligatoriedad de usar cámaras corporales en todo momento.

La propuesta también demanda que los agentes migratorios utilicen un código de uso de la fuerza actualizado y prohíbe el ingreso a espacios sensibles sin orden judicial. Estas medidas surgen tras las protestas por la muerte de dos ciudadanos en Minéapolis durante operativos federales.

Chuck Schumer calificó estas peticiones como "propuestas de sentido común" durante una entrevista el domingo pasado. El líder demócrata aseguró que la ciudadanía respalda estos cambios para frenar a una fuerza que considera actualmente fuera de control estatal.

¿Cómo afecta el cierre del DHS a los trabajadores?

El impacto económico de esta crisis golpea directamente a 270.000 empleados federales que trabajan sin garantía de pago inmediato. El 90 % de la plantilla del organismo cumple sus funciones sin saber cuándo recibirá su salario de la segunda quincena de febrero.

Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó a bordo del Air Force One que planea reunirse con la oposición durante esta semana. Sin embargo, el mandatario adelantó su escepticismo al declarar que "no le gustan algunas cosas" que los demócratas exigen en el documento.

A pesar del cierre parcial, la secretaria Kristi Noem mantiene la potestad de reubicar partidas internas para sostener las funciones migratorias básicas. El pulso político continúa mientras las familias de los funcionarios esperan que la contraoferta para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional logre un acuerdo final.

