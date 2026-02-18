Retrasan para el 26 de marzo la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York

La justicia de Estados Unidos (EEUU) postergó del 17 al 26 de marzo la segunda audiencia de Nicolás Maduro en una corte federal de Nueva York.

El motivo de esta solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa del expresidente y concedida por el juez encargado del caso, es que la fiscalía alega "problemas de planificación y logística", sin especificar más detalles, refiere AFP.

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.

Solicitud del Departamento de Justicia

El fiscal federal Jay Clayton envió una misiva al juez Alvin Hellerstein, perteneciente al Distrito Sur de Nueva York, solicitando el cambio de fecha con el objetivo de evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos".

La defensa de Maduro y Flores manifestó su consentimiento ante este requerimiento, lo que indica un acuerdo mutuo para modificar el cronograma de la corte.

Intercambio de material probatorio

El motivo principal del aplazamiento reside en la gestión de las evidencias. La fiscalía argumentó que requiere este tiempo adicional para que se "pueda producir el descubrimiento de pruebas", informó EFE.

Este procedimiento es fundamental para que el equipo legal de los acusados pueda examinar el material presentado por el Gobierno estadounidense.

Una vez revisada la información, la defensa determinará qué mociones previas al juicio considera pertinente interponer ante el tribunal.