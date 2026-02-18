Tramité mi cedula hace menos de seis meses y la perdí: ¿Qué debo hacer para sacarla de nuevo?

Suscríbete a nuestros canales

Si perdiste, te robaron o fuiste víctima de hurto de tu cédula de identidad en menos de seis meses de haberla tramitado, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) informo a través de la red social Instagram, los pasos a seguir para solicitar un nuevo ejemplar.

Así puedes tramitar una nueva cédula luego de haberla perdido

Realiza tu denuncia ante el organismo correspondiente

Reporta el extravío o hurto. Este documento de denuncia es tu aval legal para justificar por qué necesitas un duplicado antes del tiempo previsto.

Acude a tu oficina Saime más cercana para tramitar una nueva Cédula de Identidad.

Operativo Especial del Saime

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) continúa el operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” en 11 estados del país desde el pasado 02 de febrero.

A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados durante la semana del 16 al 22 de febrero.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, del 16 al 22 de febrero, la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026 estará desplegada en las siguientes ubicaciones:

Monagas - Temblador (del 16 al 28 de febrero)

Temblador (del 16 al 28 de febrero) Táchira - Ureña (del 16 al 22 de febrero)

- Ureña (del 16 al 22 de febrero) Anzoátegui - Pariaguan (del 16 al 21 de febrero)

- Pariaguan (del 16 al 21 de febrero) Zulia - San Francisco (del 16 al 22 de febrero)

- San Francisco (del 16 al 22 de febrero) Falcón - Churuguara (del 16 al 22 de febrero)

- Churuguara (del 16 al 22 de febrero) Bolívar - Maripa (desde el 16 al 28 de febrero)

- Maripa (desde el 16 al 28 de febrero) Barinas - Pedraza (del 16 al 22 de febrero)

- Pedraza (del 16 al 22 de febrero) Apure - Mantecal (del 16 al 21 de febrero)

- Mantecal (del 16 al 21 de febrero) Cojedes - El Baul (del 16 al 21 de febrero)

- El Baul (del 16 al 21 de febrero) Nueva Esparta - Tubores (del 16 al 21 de febrero)

- Tubores (del 16 al 21 de febrero) Guayana Esequiba : Santa Elena de Uairén (del 02 de febrero al 15 de marzo)

