Arriba al país el primer vuelo de Air Europa tras la reapertura aérea: llega desde Madrid

Suscríbete a nuestros canales

l Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar recibió la noche de este martes el primer vuelo comercial de la aerolínea Air Europa procedente de España. Este arribo oficializa el reinicio de las operaciones de la compañía en territorio venezolano, las cuales permanecieron suspendidas desde el pasado 21 de noviembre debido a restricciones aéreas previas.

La operación fue ejecutada a través del vuelo UX71, el cual despegó desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a la principal terminal aérea del país.

De acuerdo con los registros de seguimiento en tiempo real de la plataforma Flightradar24, la aeronave tocó suelo venezolano a las 8:57 PM, completando el trayecto antes de su hora programada originalmente para las 9:10 PM.

El servicio fue operado mediante un avión Boeing 787-9 Dreamliner, identificado con la matrícula EC-NCY. Con este aterrizaje, se restablece el puente aéreo directo entre Madrid y Caracas, convirtiéndose en el primer servicio comercial procedente de Europa en arribar al país tras la reciente reapertura del espacio aéreo nacional.

Planificación de frecuencias para febrero y marzo

Air Europa diseñó un esquema de reactivación progresiva para normalizar su oferta de asientos. Según la información disponible en su portal oficial, durante el mes de febrero la aerolínea mantendrá tres vuelos semanales los días martes, viernes y domingo. Las próximas fechas de operación confirmadas para este periodo son el 20, 22, 24 y 27 de este mes.

Para el mes de marzo, la compañía incrementará su actividad a cinco frecuencias semanales. Los traslados se realizarán los días martes, jueves, viernes y domingo, abarcando los días 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 y 20 de marzo. La empresa notificará cualquier novedad sobre los vuelos programados a partir del 21 de marzo a través de sus canales de comunicación habituales.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube