Dictan régimen de presentación para Evanan Romero: enfrenta cargos de estafa y asociación

Tras la captura del ingeniero petrolero, Evanan Romero, en el Aeropuerto Internacional de La Chinita, en Maracaibo, estado Zulia, el Ministerio Público ofreció nuevos detalles sobre el caso.

Romero, de 86 años con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, quedó en libertad este 17 de febrero de 2026, tras permanecer más de 78 horas detenido por cuerpos de seguridad en una clínica del estado Zulia.

Captura de Evanan Romero en Aeropuerto de La Chinita

De acuerdo con los reportes de la detención, las autoridades lo capturaron el pasado viernes 13 de febrero, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Caracas para asistir a reuniones con empresas petroleras internacionales.

Al respecto, en horas de la madrugada de este miércoles, el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela remarcó que Romero se encontraba solicitado desde el 26 de mayo de 2025 por los delitos de estafa y asociación.

La Fiscalía General aclaró que el procedimiento y los delitos que se le atribuyen al detenido no guardan relación alguna con temas petroleros ni con actividades conexas a ese sector, “como ha sido difundido en distintos espacios mediáticos”.

Régimen de presentación

El pasado 17 de febrero de 2026 se realizó la audiencia de presentación del detenido ante los tribunales.

En atención a la edad del ciudadano investigado y en estricto apego a las garantías constitucionales y procesales, las autoridades del Ministerio Público solicitaron una medida cautelar sustitutiva consistente en régimen de presentación. La solicitud fue acordada por el órgano jurisdiccional competente.

