¡Dura baja para Venezuela! Pablo López no jugará el Clásico Mundial 2026 por este motivo

La selección de Venezuela sufrió una modificación importante en su cuerpo de lanzadores para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al conocerse que el as de su rotación, Pablo López no podrá integrar el conjunto nacional tras confirmarse una lesión de gravedad ocurrida durante el inicio de los entrenamientos primaverales en las Grandes Ligas.

El lanzador derecho de los Minnesota Twins presentó molestias físicas durante una sesión de práctica de bateo en vivo el pasado lunes. Tras retirarse de la actividad, los exámenes médicos determinaron que padece un "desgarre significativo" en el ligamento colateral cubital de su codo derecho.

Los resultados de la resonancia magnética indican que el jugador probablemente deba someterse a una cirugía reconstructiva Tommy John, informó Meridiano. De confirmarse este procedimiento, sería la segunda intervención de este tipo en la trayectoria del serpentinero, lo que implicaría un tiempo de recuperación prolongado fuera de los diamantes.

Impacto en la rotación venezolana

La ausencia de López representa un cambio estructural para la planificación del cuerpo técnico venezolano. El "Doctor" fue una pieza fundamental en la edición de 2023, donde destacó como el abridor más relevante del equipo.

En aquel torneo, López registró una victoria y una efectividad de 1.93 en su apertura contra la selección de Puerto Rico, siendo clave para que Venezuela avanzara invicta en la fase de grupos.

En la pasada temporada de las Grandes Ligas, el derecho tuvo una participación limitada a 14 aperturas. Durante ese periodo, acumuló un récord de cinco triunfos y cuatro derrotas, con 73 ponches propinados y una efectividad de 2.74.

