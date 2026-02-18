Adiós a las pensiones doradas: Sheinbaum propone ley para limitar jubilaciones de altos funcionarios

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este miércoles una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer límites estrictos a las pensiones de los altos funcionarios públicos.

La propuesta, enviada al Congreso de la Unión, tiene como objetivo eliminar lo que la mandataria calificó como jubilaciones doradas, asegurando que ningún exservidor público perciba una pensión superior al salario promedio de los trabajadores inscritos en el seguro social.

Puntos clave de la propuesta

Tope Máximo: se establece un techo financiero para las pensiones de ministros, magistrados, consejeros electorales y otros cargos de alta jerarquía, evitando que superen los ingresos de la propia Presidencia de la República.

Retroactividad bajo revisión: la reforma busca aplicar estos topes de manera que no se generen nuevos privilegios, aunque expertos constitucionalistas ya advierten sobre posibles amparos por derechos adquiridos de funcionarios en retiro.

Redestinación de fondos: los ahorros generados por este recorte —estimados en miles de millones de pesos anuales— se integrarían al "Fondo de Pensiones para el Bienestar", destinado a complementar las jubilaciones de los trabajadores con salarios mínimos.

Justificación política y social

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum defendió la medida como un acto de justicia social. "No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Es inmoral que altos funcionarios sigan recibiendo pensiones de lujo mientras la mayoría de los mexicanos lucha por una jubilación digna", sentenció la mandataria ante los medios.

Reacciones en el Congreso

Mientras el bloque oficialista (Morena y aliados) ha cerrado filas en torno a la propuesta, la oposición ha manifestado su preocupación por el posible debilitamiento del servicio profesional de carrera y la independencia de organismos autónomos, como el Poder Judicial, cuyos miembros serían los más afectados por la medida.

