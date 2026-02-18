Tensión en Asia: Irán y Rusia realizarán maniobras en el Océano Índico

Suscríbete a nuestros canales

Irán y Rusia vuelven a colocar a la región en el centro del debate geopolítico mundial.

Ambos países anunciaron ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del Índico, en un momento marcado por fricciones diplomáticas y advertencias militares de Estados Unidos hacia Teherán.

Las maniobras parten desde la ciudad portuaria de Bandar Abás, en el sur de Irán, un punto clave para el despliegue naval iraní. Según voceros militares, el objetivo principal consiste en fortalecer la seguridad marítima y consolidar la cooperación operativa entre ambas armadas.

No se precisó la duración de los ejercicios ni el número exacto de embarcaciones participantes.

Objetivos estratégicos

De acuerdo con autoridades iraníes, estas prácticas buscan mejorar la coordinación ante amenazas que afecten la navegación internacional.

El enfoque apunta a reforzar la presencia conjunta en aguas consideradas estratégicas para el comercio energético mundial.

Por su parte, representantes de Rusia subrayaron que la relación bilateral atraviesa una etapa de mayor entendimiento militar.

Ambos gobiernos firmaron en enero de 2025 un acuerdo de asociación estratégica que amplía la cooperación en distintos ámbitos. Las maniobras actuales consolidan ese acercamiento y proyectan un mensaje de respaldo mutuo frente a presiones externas.

Los ejercicios se desarrollan al este del estrecho de Ormuz, corredor por donde transita cerca del 20 % del petróleo que se comercializa en el mundo.

En días recientes, fuerzas iraníes realizaron prácticas independientes en la zona e incluso aplicaron restricciones parciales al tránsito marítimo.

El contexto se vuelve más delicado debido a las negociaciones nucleares en Ginebra entre Teherán y Washington. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el despliegue de los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS Gerald R. Ford hacia Oriente Medio.

Mientras tanto, el líder supremo iraní Ali Jameneí minimizó las advertencias y aseguró que su país responderá con firmeza ante cualquier acción militar.

