Detienen a tres personas por daños ecológicos tras videos virales en Morrocoy: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Tres sujetos fueron arrestados por contaminar el Parque Nacional Morrocoy en las aguas del Cayo Los Juanes.

La fundación Azul Ambientalista denunció los daños ecológicos ocasionados en la zona, por lo que los organismos de seguridad llevaron a cabo un patrullaje marítimo a bordo de la embarcación LP Cacique Manaure, logrando materializar las detenciones.

¿Por qué fueron detenidos?

Eduardo José Pirela y Daniel Emiro Soto Castellano quedaron a la orden del Ministerio Público por delitos ambientales. Los sujetos fueron grabados mientras rociaban espuma a las personas que se encontraban en un yate, embarcación Reflection, matrícula AGSP-RE-0442, proveniente de Puerto La Cruz.

Adicionalmente, fue detenido uno de los vendedores de los productos químicos utilizados, incautándose 21 aerosoles y espumas de las marcas Twister, Bernice Gold y Cosminieve 172, los cuales están prohibidos en el Parque Nacional Morrocoy debido a su alto impacto negativo en el ecosistema marino.

Las autoridades actuaron en el marco de la Operación Carnavales Felices y Seguros 2026.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube