¡Video viral! MP se pronuncia sobre riña callejera durante carnaval en La Guaira

El Ministerio Público inició formalmente una investigación penal para identificar y sancionar a los involucrados en una pelea multitudinaria ocurrida en la cinta costera del estado La Guaira.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, confirmó la medida este martes tras la difusión de materiales audiovisuales que documentan el incidente durante las celebraciones de Carnaval.

Para conducir las diligencias pertinentes, el titular de la acción penal anunció que el Ministerio Público designó a la Fiscalía 1ª del estado La Guaira, depacho que posee competencia en materia de Delitos Comunes, y asumirá la dirección de las investigaciones.

El objetivo principal de la instancia judicial es determinar la identidad de los ciudadanos que participaron en las agresiones físicas y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Video viral de las agresiones en La Guaira

De acuerdo con imágenes en redes sociales, le muestran a un grupo de personas involucradas en actos de violencia física en el espacio público de la entidad litoralense.

En la publicación del ministerio, el fiscal Saab manifestó que en el video se observan a varios ciudadanos "agredirse de forma salvaje, alterando el orden público y generando zozobra en la zona ", un hecho en el que hombres y mujeres estuvieron involucrados.

El Ministerio Público procesará este material como parte del expediente para sustentar los cargos contra quienes resulten responsables de las lesiones y las alteraciones al orden.

