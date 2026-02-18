Beneficios de salud que esconden tus labios: por estas razones deberías besar más a menudo

Suscríbete a nuestros canales

El momento del beso es un momento íntimo y apasionado entre dos personas, con el que se expresan y comparten gran cantidad de sentimientos. El besar, aunque no lo sepas, no solo nos da felicidad cuando se realiza con la persona amada, sino que a su vez nos aporta gran cantidad de beneficios a nuestro organismo, que, de seguro, ahora que los conocerás, besarás más seguido.

Para comenzar, les diremos que un buen beso debe darse de manera relajada, sin tensión forzada, con nuestra cabeza un poco ladeada para no chocar las narices. El beso debe comenzar de manera lenta, como una sinfonía que va aumentando de intensidad, que tus labios acaricien y traten a la otra persona de manera sutil y delicada.

Foto: Freepik

De esta manera darás un rico y recordado beso con lo que recibirás a cambio grandes beneficios para tu salud, como los que te enumeramos a continuación:

- Mejora el sistema inmune: estudios afirman que el besar nos expone a nuevos gérmenes, en el intercambio de saliva, fortaleciendo nuestro sistema inmune. En el caso de las mujeres ayuda a protegerlas contra el Citomegalovirus, que podría causar la ceguera infantil u otros defectos de nacimiento durante el embarazo.

- Aumenta la liberación de “hormonas felices”: el besar hacer que tu cerebro libere un cóctel de sustancias químicas que contiene oxitocina, dopamina y serotonina, que encienden los centros de placer, haciéndote sentir eufórico, lo que aumentará tus sentimientos de afecto y vinculación. Y como si fuera poco, al mismo tiempo reduce tus niveles de cortisol, que la hormona del estrés.

- Aumenta la autoestima: al disminuir nuestros niveles de cortisol, eso se puede traducir en una mejora de nuestra autoestima, así lo demostró un estudio científico, que descubrió que los participantes que no estaban felices con su apariencia física tenían un nivel de cortisol más elevado.

- Mejora las relaciones sexuales: según un estudio de la Universidad de Albany, las mujeres tienen la necesidad de besarse antes y después de un encuentro sexual, mientras que los hombres son más proclives al sexo sin la mediación de un beso. Lejos de estos resultados, queda claro que besar intensifica las sensaciones y hace que el encuentro sexual sea mucho mejor.

- Tonifica los músculos faciales: aunque no lo creas, el besar hará que muevas 34 músculos de tu rostro, lo que hará que los ejercites y tonifiques cada vez que des un beso. Eso te ayudará a mantener un rostro joven, sin arrugas y líneas de expresión.

- Cinco años más de vida: un estudio de la University College de Londres indicó que besar regularmente puede alargar la vida en hasta cinco años, gracias a la producción de endorfinas (hormona de la felicidad), que nos ayuda a disminuir los niveles de ansiedad.

- Elimina el dolor de cabeza: cuando besamos nuestro flujo sanguíneo aumenta, lo que se traducirá en una mejora o eliminación total de los dolores de cabeza, molestias y calambres menstruales, entre otras dolencias.

