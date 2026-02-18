¿Quién ocupará el cargo de José Jerí? Congreso de Perú elige nuevo presidente entre estos candidatos

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, 18 de febrero, el Congreso de la República de Perú inicia el proceso oficial para elegir a su nuevo presidente interino.

Dicha situación se produce tras la censura de José Jerí, quien apenas duró cuatro meses en el cargo luego de la destitución de Dina Boluarte en octubre de 2025, informó EFE.

Jerí dejó de ser el mandatario encargado, al perder el respaldo del Parlamento mediante una moción de censura aprobada con 75 votos. Su salida deja la silla presidencial vacante en un momento crítico, a menos de dos meses de las elecciones generales de 2026.

¿Quiénes son los candidatos en carrera?

La Oficialía Mayor ya cuenta con cuatro nombres para la disputa por el manejo del país. Los postulantes son:

Héctor Acuña (Honor y Democracia).

María del Carmen Alva (Acción Popular).

Édgar Raymundo (Bloque Democrático Popular).

José María Balcázar (Perú Libre).

Aunque Silvia Monteza (Acción Popular) intentó inscribirse, su lista quedó fuera por entregarse después del plazo límite. La elección se realizará mediante votación individual y secreta en un ánfora, siguiendo el orden alfabético.

Para ganar, se requiere alcanzar la mayoría simple de los congresistas presentes; de lo contrario, habrá una segunda vuelta entre las dos opciones más votadas.

Las razones de la caída de Jerí

La gestión de José Jerí se desplomó principalmente por el escándalo conocido como "Chifagate". Se le acusó de mantener reuniones secretas y no registradas con empresarios chinos en un restaurante local, lo que motivó una investigación de la Fiscalía de la Nación por presunto tráfico de influencias y corrupción.

Aunque Jerí negó los cargos calificándolos de "error", el Congreso consideró que su permanencia era insostenible.

A esto se sumaron cuestionamientos sobre su vida privada y antecedentes. Durante su corto mandato, se hicieron virales publicaciones antiguas en redes sociales con contenido erótico y una denuncia de 2024 por presunta agresión sexual, la cual, si bien fue archivada por falta de pruebas biológicas, dejó una mancha en su imagen pública.

Perú: un país de presidentes fugaces

La crisis actual refuerza la inestabilidad política que arrastra Perú, que ha visto pasar a ocho mandatarios en los últimos cinco años.

Jerí llegó al poder casi por accidente: entró al Congreso en 2021 con apenas 11.600 votos en reemplazo del inhabilitado Martín Vizcarra. Tras la vacancia de Boluarte por "incapacidad moral" y el encarcelamiento de Pedro Castillo, Jerí pasó de ser un legislador casi desconocido a ocupar el Palacio de Gobierno.

Quien resulte electo este miércoles deberá conducir el país hasta el 28 de julio de 2026, tras realizarse las elecciones.

