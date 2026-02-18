Los Backstreet Boys piden cantar en el Super Bowl con Britney Spears y otros artistas

Suscríbete a nuestros canales

Los Backstreet Boys alborotaron a su gran fanaticada tras expresar su interés en participar en el show del Medio Tiempo del Super Bowl el próximo año, que se realizará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, junto a otras estrellas del pop, como Britney Spears entre otros.

La famosa agrupación conformado por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell, se presentó el 11 de febrero, en el Sphere de Las Vegas, donde les preguntaron a su público si les gustaría verlos en el espectáculo deportivo del 2027. “¿Qué les parece los Backstreet Boys en el medio tiempo del Super Bowl 2027”, preguntó AJ durante su concierto. "Hagámoslo realidad. ¿Por qué no? Es en Los Ángeles, a la vuelta de la esquina", expresó el cantante.

También agregó que hasta hicieron una petición online para que sus fans voten si quieren apoyar esta idea. “Acabo de iniciar una petición en línea en nombre del grupo para que organicemos el medio tiempo en 2027… Mejor que voten sí para que organicemos el medio tiempo, sobre todo porque será en Los Ángeles, en el SoFi, el año que viene. Ese es nuestro hogar y el de Kevin (Richardson), así que sería genial”.

Por su parte, Nick Carter catalogó lo que sería ese show en el Super Bowl como una "explosión pop", en la que también participen otros íconos musicales de los años 90 y principios de los 2000, entre esos Britney Spears y *NSYNC, quienes ya se han presentando antes en el show del medio tiempo en el 2001 con Aerosmith.

