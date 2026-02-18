Paris Hilton vuelve a decir “sí”: así fue la propuesta que llegó el Día de San Valentín

Durante un viaje familiar a las Islas Turcas y Caicos, Carter Reum realizó una nueva propuesta de matrimonio a su esposa, Paris Hilton. La petición se realizó al aire libre y en presencia de sus dos hijos, Phoenix y London, en un entorno privado, sin la asistencia de medios de comunicación ni invitados externos.
Los niños estuvieron presentes mientras Reum se arrodillaba para hacer la solicitud, formando parte de la escena familiar. Tras aceptar la propuesta, la pareja y sus hijos continuaron la celebración de manera privada.
El encuentro coincidió con el Día de San Valentín y se realizó días antes del cumpleaños de Hilton. La ambientación fue preparada especialmente para la ocasión, con elementos decorativos sencillos que destacaron el carácter íntimo del momento.
Historia de la relación y antecedentes familiares
Hilton y Reum contrajeron matrimonio en noviembre de 2021, después de varios años de relación pública que comenzó a finales de 2019. Desde su boda, la pareja ha formado una familia que incluye dos hijos nacidos en 2023 mediante gestación subrogada.
Esta nueva propuesta ocurre cinco años después de su boda original y se considera un hecho adicional en la trayectoria familiar de la pareja, sin que se hayan compartido detalles sobre una ceremonia oficial de renovación de votos o modificaciones legales.
Una propuesta junto al mar
Renovación de votos y mensaje familiar
Visite nuestra sección Farándula
Mantente informado en nuestros canales