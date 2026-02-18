Paris Hilton vuelve a decir “sí”: así fue la propuesta que llegó el Día de San Valentín

Suscríbete a nuestros canales

Durante un viaje familiar a las Islas Turcas y Caicos, Carter Reum realizó una nueva propuesta de matrimonio a su esposa, Paris Hilton. La petición se realizó al aire libre y en presencia de sus dos hijos, Phoenix y London, en un entorno privado, sin la asistencia de medios de comunicación ni invitados externos.

Los niños estuvieron presentes mientras Reum se arrodillaba para hacer la solicitud, formando parte de la escena familiar. Tras aceptar la propuesta, la pareja y sus hijos continuaron la celebración de manera privada.

El encuentro coincidió con el Día de San Valentín y se realizó días antes del cumpleaños de Hilton. La ambientación fue preparada especialmente para la ocasión, con elementos decorativos sencillos que destacaron el carácter íntimo del momento.

Historia de la relación y antecedentes familiares

Hilton y Reum contrajeron matrimonio en noviembre de 2021, después de varios años de relación pública que comenzó a finales de 2019. Desde su boda, la pareja ha formado una familia que incluye dos hijos nacidos en 2023 mediante gestación subrogada.

Esta nueva propuesta ocurre cinco años después de su boda original y se considera un hecho adicional en la trayectoria familiar de la pareja, sin que se hayan compartido detalles sobre una ceremonia oficial de renovación de votos o modificaciones legales.

Una propuesta junto al mar

En su publicación de Instagram, Hilton compartió varias fotografías del momento. En las imágenes se observa a Reum de rodillas frente a ella, mientras ambos visten de blanco y la arena está adornada con rosas blancas. El mar sirve de fondo y en un costado aparece un letrero iluminado con la frase: “Will you marry me again?”. Las fotografías posteriores muestran a la pareja disfrutando del momento junto a sus hijos. La propuesta ocurrió al atardecer, pero la celebración continuó hasta la noche, concluyendo con fuegos artificiales que cerraron la jornada familiar.

Renovación de votos y mensaje familiar

En la publicación, Hilton escribió sobre la experiencia de la propuesta que no solo celebró los años de matrimonio, sino que también estuvo centrada en los hijos y en la idea de fortalecer la familia.

La propuesta se mantuvo en un ámbito íntimo y familiar. No hubo presencia de medios ni invitados externos, y la información difundida se basa en las publicaciones realizadas por Hilton en redes sociales. La celebración combinó el atardecer, la interacción familiar y los fuegos artificiales como cierre de la celebración.

