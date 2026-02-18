Repsol lidera el retorno del petróleo venezolano tras las nuevas licencias: detalles del primer cargamento

Suscríbete a nuestros canales

Fuentes internacionales confirmaron que el petrolero Folegandros atracó en el Puerto de Bilbao con el primer cargamento de crudo venezolano que recibe Repsol.

Dicho envío marca el reinicio del comercio energético en el mercado petrolero de Venezuela tras los últimos acontecimientos.

De acuerdo con Versión Final, la llegada de este buque pone fin a casi un año de bloqueo comercial debido a las sanciones estadounidenses de marzo de 2025. El proceso se reactiva ahora que Washington permite la exportación de 50 millones de barriles mediante licencias especiales otorgadas a intermediarios internacionales y grandes petroleras.

Un desvío estratégico hacia Petronor

El pasado lunes, 16 de febrero, Folegandros transportó cerca de un millón de barriles de petróleo pesado, la mitad de una compra total de dos millones realizada por Repsol. Aunque el destino original era la refinería de Cartagena, un incendio en dicha planta obligó a desviar el cargamento hacia Bilbao.

Las instalaciones de Petronor en el País Vasco están equipadas para procesar este crudo con alto contenido de azufre.

Nuevo orden del petróleo venezolano

Esta operación es parte de una apertura supervisada por EEUU, que emitió permisos a gigantes como Chevron, BP, Eni y Shell para operar en Venezuela.

Empresas como Trafigura y Vitol actúan ahora como comercializadoras autorizadas para revender el crudo. Se espera que un segundo buque, el Nissos Koufonissi, llegue a España en las próximas semanas para completar el pedido.

Inversiones y futuro del sector

Bajo la supervisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), el nuevo esquema busca estabilizar la economía venezolana y atraer inversión extranjera. Con la emisión de las nuevas Licencias Generales, Repsol y otras compañías globales tienen vía libre para modernizar yacimientos y asegurar el suministro energético.

