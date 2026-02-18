Fallece Francisco Natera, expresidente de Fedecámaras: gremio empresarial lamenta su partida

Suscríbete a nuestros canales

El sector empresarial venezolano está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Francisco Natera, quien fuera presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) entre 1997 y 1999.

Natera es recordado como un defensor de la libre empresa y la propiedad privada durante una etapa de grandes transformaciones políticas y económicas en el país a finales de los años 90.

Su muerte fue confirmada por el también expresidente del gremio, Jorge Roig, quien destacó no solo su trayectoria profesional, sino también su calidad humana y su rol como mentor para las nuevas generaciones de líderes comerciales.

Liderazgo desde las regiones

Antes de asumir la dirección nacional de Fedecámaras, Francisco Natera consolidó su carrera en el estado Bolívar. Entre 1974 y 1978, presidió la Cámara de Comercio e Industria del municipio Caroní.

Su gestión en Guayana fue fundamental para el crecimiento de los productores locales, demostrando que el éxito empresarial se construye desde las bases regionales hasta alcanzar el liderazgo en todo el país.

Un legado de constancia y modernización

Durante su trabajo al frente de Fedecámaras, Natera no solo se enfocó en la política gremial, sino que también impulsó mejoras significativas en la infraestructura de la sede nacional de la institución.

Hasta sus últimos días, se mantuvo vinculado a la organización como consejero permanente, siendo un referente de consulta gracias a su experiencia y compromiso con el desarrollo productivo de Venezuela.

Visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube