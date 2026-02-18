En Video: captan momento en que roban Ferrari de famoso influencer en Florida

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Núñez es un creador de contenido digital masivo, principalmente activo en la plataforma TikTok bajo el usuario @jcandsondraa. Su cuenta tiene una audiencia de más de 12 millones de seguidores. Su contenido se asocia con un perfil de alto nivel adquisitivo o lifestyle, ya que posee vehículos de lujo como el Ferrari F8 Spider y camionetas Mercedes G-Wagon.

El hurto de su Ferrari F8 Spider color negro con placas temporales y rines plateados se produjo aproximadamente a las 4:00 a.m. en una vivienda de Miami. Según el reporte, un grupo de sujetos irrumpió en la propiedad con la intención inicial de llevarse varios vehículos de alta gama, logrando escapar con el deportivo italiano tras ser detectados por los residentes.

"Se iban a llevar la G-Wagon también, pero yo alcancé a gritar. Se bajó el chico corriendo del carro y nada más se oyó el del Ferrari. Ya vino la policía e hicieron toda la investigación". — Carlos Núñez, propietario del vehículo.

Detalles del asalto

Los sospechosos llegaron al sitio en un Mercedes-Benz blanco, modelo CLA 250 con rines negros. Cámaras de seguridad y el testimonio de la víctima, Carlos Núñez (conocido como @jcandsondraa), indican que los delincuentes intentaron sustraer también una camioneta Mercedes G-Wagon. Sin embargo, el encapuchado que abordaba la camioneta desistió y huyó en el vehículo de apoyo cuando el propietario salió al balcón a gritar.

Operativo policial

La policía de Miami recolectó evidencias en el lugar y mantiene activa la búsqueda del vehículo. Se ha solicitado a la comunidad reportar cualquier avistamiento del carro, el cual destaca por su configuración de rines plateados sobre carrocería negra.

"Nuestros oficiales están revisando las grabaciones de vigilancia de la zona. Es un robo audaz dado el tipo de vehículo y la hora. Pedimos a cualquier persona con información que se comunique con la línea de Alto al Crimen". — Mike Vega, portavoz de la Policía de Miami (referencia oficial sobre casos de hurtos en la zona).

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube