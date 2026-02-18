Cuál es el estado de salud actual de Gabrielle Henry tras su accidente en Tailandia: reaparece con estas palabras

Suscríbete a nuestros canales

Tras la caída suscitada en el Miss Universe, Henry sufrió una hemorragia intracraneal, pérdida del conocimiento, laceraciones en el rostro y otras lesiones, por lo que fue ingresada de inmediato en la unidad de cuidados intensivos de un hospital local en Tailandia.

Casi tres meses después, Gabrielle compartió un mensaje desde su recuperación, acompañado de imágenes que muestran su proceso en el hospital y la rehabilitación que ha seguido. La modelo destacó que su estado actual es estable y que se encuentra trabajando en recuperar su salud física y emocional paso a paso.

Recuperación y resiliencia

Henry explicó que este período le ha permitido reflexionar y encontrar fuerza en medio de la adversidad.

“Esta temporada ha redefinido para mí la restauración y la renovación. En un momento en el que solo quería representar a Jamaica al máximo, me enfrenté a la lesión más inesperada de mi vida. Lo cambió todo. Sin embargo, he aprendido que una caída puede revelar una fuerza profunda que desconocías”.

En su mensaje, la modelo subrayó que, aunque la experiencia fue dolorosa, su estado de salud ha mejorado gracias al seguimiento constante de un equipo médico especializado. Gabrielle enfatizó que su recuperación incluye tanto la rehabilitación física como la preparación emocional para continuar con su carrera y proyectos personales.

Atención médica y apoyo profesional

La modelo agradeció públicamente a los neurocirujanos, neurólogos, enfermeras y fisioterapeutas que la han acompañado durante este proceso en Tailandia y Jamaica. Según Henry, cada profesional desempeñó un papel crucial para estabilizar su condición y guiar su recuperación:

“Mi mayor fortaleza ha sido elegir levantarme, incluso mientras sigo el camino. Estoy profundamente agradecida a los profesionales de la salud que continúan guiándome. Su atención, precisión y constante aliento me han sostenido en momentos de incertidumbre”.

Actualmente, Gabrielle continúa con seguimiento médico y fisioterapéutico, y su evolución ha sido suficiente para compartir su mensaje con el público, mostrando que se encuentra fuera de peligro inmediato y en proceso de recuperación activa.

Perspectiva y próximos pasos

La modelo describió su experiencia como un capítulo que marca no un final, sino un inicio:

“Sé que mi historia aún se está desarrollando. Lo que sucedió no fue el final; marcó el comienzo de construir un legado más sólido, creando impacto y dejando una huella significativa. Sigo comprometida a enorgullecer a mi país e inspirar a cada persona que encuentro en el camino”.

Su publicación refleja que, aunque todavía se encuentra en recuperación, Gabrielle Henry ha retomado su narrativa personal y profesional, enfocándose en su bienestar, la familia y la inspiración hacia sus seguidores, demostrando que su estado de salud ha evolucionado favorablemente desde la gravedad inicial del accidente.

