Juanes llevará su nuevo álbum a una gira mundial: más de 50 conciertos confirmados entre América y Europa este 2026

Suscríbete a nuestros canales

El cantante colombiano Juanes confirmó el lanzamiento de una nueva gira internacional que lo llevará por Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia y varias ciudades de Europa a lo largo de 2026. El recorrido contempla más de 50 fechas y servirá como plataforma para presentar su próximo álbum de estudio, JuanesTeban, además de repasar su catálogo más conocido.

El tour arrancará el 2 de mayo en El Paso, Texas, y concluirá el 20 de noviembre en Bogotá, marcando un regreso simbólico a su país natal tras varios meses de presentaciones consecutivas.

Un recorrido extenso entre América y Europa

La agenda del Juanes World Tour 2026 contempla una fuerte presencia en Norteamérica, con una serie de 29 conciertos programados en arenas y teatros de gran capacidad en Estados Unidos. A esta etapa se suman fechas en México, con presentaciones confirmadas en Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí, además de una parada en Costa Rica como parte de un festival regional.

El itinerario también incluye un regreso a escenarios europeos, luego de su presentación en Madrid el 1 de marzo, consolidando una gira que se extiende durante gran parte del año y que combina recintos cerrados con festivales de gran formato.

El nuevo álbum como eje del espectáculo

La gira estará acompañada por el lanzamiento de JuanesTeban, un álbum producido por el propio artista junto a Nico Cotton. El proyecto propone una exploración musical que cruza géneros como la cumbia y el rock, y aborda contrastes temáticos entre lo espiritual y lo romántico, así como entre la energía luminosa y los momentos introspectivos.

El concepto del disco introduce una dualidad creativa en la que conviven dos facetas del artista: una figura pública reconocible y una identidad más arriesgada que expone emociones con menor filtro, idea que también se reflejará en el diseño y narrativa del espectáculo en vivo.

Festivales, reconocimientos y antesala del tour

Previo al inicio oficial de la gira, Juanes continuará con presentaciones en importantes escenarios internacionales. Entre ellas destacan su participación en el Festival de Viña del Mar el 25 de febrero y en el Vive Latino el 14 de marzo, además de conciertos recientes en Puerto Rico y Barranquilla.

En paralelo a este anuncio, el cantante recibirá en Miami el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, reconocimiento que coincide con un nuevo ciclo profesional marcado por lanzamientos discográficos y una agenda internacional de largo alcance.

Un cierre en casa

El último concierto del tour está programado para el 20 de noviembre en Bogotá, ciudad elegida para cerrar una gira que recorrerá varios continentes. El show marcará el final de un trayecto que combina nuevas canciones, repertorio histórico y una puesta en escena diseñada para grandes audiencias.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube