Delcy Rodriguez sostuvo conversación con Gustavo Petro: ¿Qué acordaron?

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que este miércoles sostuvo una conversación telefónica con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

La información la dio a conocer en cuenta de Telegram, donde precisó que acordó con Petro realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado para seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

“Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”, expresó.

Reunión en la frontera

Durante un acto realizado en el departamento La Guajira, Petro indicó que invitó a Rodríguez a una reunión en la frontera entre ambos países con el objetivo de discutir proyectos energéticos y de infraestructura que permitan atender las necesidades de las comunidades más vulnerables.

Enfatizó la necesidad de avanzar hacia una transición energética que permita combatir el cambio climático y, al mismo tiempo, responder a la falta de agua potable y recursos básicos en zonas afectadas por la sequía y la pobreza, refiere Infobae.

En tal sentido, Petro insistió en que la agenda energética debe desarrollarse con rapidez y que la cooperación debe involucrar tanto a Colombia como a Venezuela, así como a terceros países dispuestos a aportar capital para proyectos binacionales.