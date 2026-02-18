Establecen normas estrictas para las fiestas de Elorza: si la infracción es viral la multa se duplica

La Alcaldía del municipio Rómulo Gallegos ha oficializado las reglas para las emblemáticas Fiestas de Elorza 2026.
A través de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 825, las autoridades locales establecieron una normativa estricta que busca preservar la esencia folclórica del evento y garantizar el orden público durante las celebraciones, que se llevarán a cabo del 13 al 19 de marzo.
El decreto enfatiza que el objetivo es mantener una festividad "100% llanera", por lo que se aplicará "mano dura" contra las prácticas que desvirtúen la tradición o perturben la tranquilidad de los asistentes.
Para evitar el caos y la degradación del evento, la normativa establece las siguientes prohibiciones:
- Música no folclórica: Quedan prohibidos los géneros musicales que promuevan la violencia. La música en el recinto ferial y alrededores debe ser estrictamente llanera.
- Contaminación sónica: No se permitirá la permanencia de vehículos con equipos de sonido de alta potencia (los denominados "Sound Cars").
- Conductas indebidas: Se prohíben actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres en los espacios públicos.
- Sustancias químicas: Queda totalmente prohibido el uso de espumas de carnaval u otros químicos similares.
Multas severas y "cláusula de viralidad"
El aspecto más llamativo de la gaceta son las sanciones económicas. Las multas por infringir estas normas oscilarán entre 50 y 200 veces la tasa de cambio más alta del Banco Central de Venezuela (BCV).
Además, las autoridades han incluido una medida innovadora: si una infracción es grabada y se vuelve viral en redes sociales, afectando el prestigio de las fiestas o del municipio, el costo de la multa se duplicará automáticamente.
Control comercial y de licores
Como parte del plan de ordenamiento, se estableció un impuesto temporal al expendio de licores y se realizarán inspecciones constantes a todos los comercios de la zona para verificar el cumplimiento de los precios y las normas sanitarias.
Con estas medidas, Elorza se prepara para recibir a miles de turistas bajo un esquema que prioriza el respeto a la identidad del llano y la seguridad ciudadana.