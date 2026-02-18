Sanción

Establecen normas estrictas para las fiestas de Elorza: si la infracción es viral la multa se duplica

El decreto enfatiza que el objetivo es mantener una festividad "100% llanera"

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 05:31 pm

 La Alcaldía del municipio Rómulo Gallegos ha oficializado las reglas para las emblemáticas Fiestas de Elorza 2026. 

A través de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 825, las autoridades locales establecieron una normativa estricta que busca preservar la esencia folclórica del evento y garantizar el orden público durante las celebraciones, que se llevarán a cabo del 13 al 19 de marzo.

El decreto enfatiza que el objetivo es mantener una festividad "100% llanera", por lo que se aplicará "mano dura" contra las prácticas que desvirtúen la tradición o perturben la tranquilidad de los asistentes.

Para evitar el caos y la degradación del evento, la normativa establece las siguientes prohibiciones:

  • Música no folclórica: Quedan prohibidos los géneros musicales que promuevan la violencia. La música en el recinto ferial y alrededores debe ser estrictamente llanera.
  • Contaminación sónica: No se permitirá la permanencia de vehículos con equipos de sonido de alta potencia (los denominados "Sound Cars").
  • Conductas indebidas: Se prohíben actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres en los espacios públicos.
  • Sustancias químicas: Queda totalmente prohibido el uso de espumas de carnaval u otros químicos similares.

Multas severas y "cláusula de viralidad"

El aspecto más llamativo de la gaceta son las sanciones económicas. Las multas por infringir estas normas oscilarán entre 50 y 200 veces la tasa de cambio más alta del Banco Central de Venezuela (BCV).

Además, las autoridades han incluido una medida innovadora: si una infracción es grabada y se vuelve viral en redes sociales, afectando el prestigio de las fiestas o del municipio, el costo de la multa se duplicará automáticamente.

Control comercial y de licores

Como parte del plan de ordenamiento, se estableció un impuesto temporal al expendio de licores y se realizarán inspecciones constantes a todos los comercios de la zona para verificar el cumplimiento de los precios y las normas sanitarias.

Con estas medidas, Elorza se prepara para recibir a miles de turistas bajo un esquema que prioriza el respeto a la identidad del llano y la seguridad ciudadana.

  

