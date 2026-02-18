IRS: ¿Debo pagar impuestos si fui deportado de EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

Los contribuyentes que generaron ingresos en Estados Unidos mantienen su responsabilidad fiscal intacta, incluso si han sido deportados o se encuentran fuera del territorio nacional.

Según explica el especialista en impuestos Jesús Flores, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) exige la presentación de la declaración anual a toda persona que haya percibido ganancias en el país, sin importar su estatus migratorio actual.

Procedimiento

Para facilitar este cumplimiento desde el extranjero, el gobierno federal autoriza a preparadores certificados para gestionar el proceso de manera electrónica.

Esto se realiza a través de herramientas digitales seguras, permitiendo que el usuario cumpla con la ley sin necesidad de presencia física según informa Telemundo El Paso..

Esta gestión resulta importante no solo para evitar sanciones legales, sino también para asegurar la recepción de posibles reembolsos.

Estos depósitos pueden depositarse directamente en cuentas bancarias internacionales siempre que se declaren debidamente.

¿Cómo hacerlo?

Los interesados tienen la opción de utilizar el formulario 2848 para otorgar un poder de representación a un profesional, quien actuará en su nombre ante las autoridades fiscales.

Mantener el historial tributario al día representa una ventaja estratégica para quienes tienen procesos legales abiertos, ya que demuestra un compromiso con las normativas estadounidenses y previene complicaciones futuras con el Departamento del Tesoro.

