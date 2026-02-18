Banplus presenta su Calendario Musical 2026

Suscríbete a nuestros canales

Banplus Banco Universal anuncia el lanzamiento de la quinta edición de su emblemático Calendario Musical Banplus, bajo el título "Memoria Musical Venezolana". Este año, el proyecto trasciende su formato tradicional para evolucionar hacia un magazine digital de vanguardia, rindiendo un tributo interactivo al patrimonio sonoro del país.

Una producción de maestros

Bajo la dirección y producción del maestro Miguel Delgado Estévez, esta edición reúne piezas fundamentales del repertorio nacional bajo el concepto de "Las canciones que salen del alma". El calendario ofrece versiones exclusivas grabadas con una calidad sonora excepcional, permitiendo una experiencia de escucha inmersiva.

Entre los artistas invitados destacan figuras de la talla de:

Francisco Pacheco

Betsayda Machado

Ilan Chester

C4 Trío

Dinamismo y descubrimiento trimestral

A diferencia de sus predecesores, la edición 2026 adopta un formato estacional. Cada trimestre, la institución develará un nuevo capítulo sonoro, manteniendo vivo el interés y el descubrimiento cultural durante todo el año.

El recorrido del primer trimestre ya ha comenzado:

Enero: "Caballo Viejo", en su versión original interpretada por el maestro Simón Díaz junto a El Cuarteto. Febrero: "Woman del Callao", interpretada por Francisco Pacheco. Marzo: Un ensamble de "Apure en un viaje" y "Seis por derecho", piezas clave de la diversidad llanera.

Innovación al alcance de un clic

La nueva plataforma digital fue diseñada para una navegación intuitiva desde cualquier dispositivo. El usuario podrá disfrutar de:

Cápsulas en video del maestro Miguel Delgado Estévez .

Letras de las canciones y acceso directo a los audios.

Interfaz optimizada para web y dispositivos móviles.

"En Banplus entendemos que nuestra labor va más allá de los servicios financieros; creemos en hacer país a través de la cultura. Con esta quinta edición, protegemos nuestra Memoria Musical Venezolana como el lenguaje que nos une con nuestros clientes y con nuestro orgullo nacional", afirmó Verónica Ávila, Presidenta Ejecutiva de Banplus.

Disponibilidad

Con este lanzamiento, Banplus reafirma su compromiso como institución financiera socialmente responsable. El Calendario Musical Banplus 2026 ya está disponible para el público general. Puede explorarlo visitando www.banplus.com en la sección Ediciones Banplus.

