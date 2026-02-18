Aerolínea dominicana confirma planes para conectar con Caracas: así serán los nuevos puentes aéreos de Arajet

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea dominicana Arajet confirmó su interés oficial en integrar a Venezuela dentro de su red de destinos internacionales.

Tras el reciente levantamiento de las restricciones aéreas entre República Dominicana y Venezuela, la compañía se encuentra gestionando los permisos necesarios ante las autoridades de ambos países.

Este movimiento forma parte de su estrategia de expansión por toda América, buscando aprovechar la reapertura del espacio aéreo para restablecer la conectividad.

Al sumar a Venezuela a su oferta, Arajet busca posicionarse como un puente clave que facilite los viajes familiares y de negocios, aprovechando el flujo constante de personas que se desplazan entre ambas naciones.

Un puente estratégico con EEUU

Uno de los puntos más fuertes del plan de Arajet es utilizar a Santo Domingo y Punta Cana como centros de conexión. La idea es que los pasajeros que salgan de Venezuela puedan viajar hacia ciudades de EEUU como Miami, Nueva York, Orlando, Boston y Chicago a través de una breve escala.

Esto representa una alternativa atractiva para la comunidad venezolana en Norteamérica, que actualmente enfrenta limitaciones para viajar directamente a su país de origen.

Posibles rutas y ciudades

Aunque todavía no se han definido fechas exactas, la aerolínea ya planifica sus primeros movimientos. Las rutas que suenan con más fuerza para iniciar las operaciones son Punta Cana – Caracas y Santo Domingo – Caracas.

No obstante, la empresa dejó la puerta abierta para incluir otras ciudades venezolanas en el futuro, dependiendo de cómo evolucione la demanda y la aprobación de los documentos legales.

Crecimiento y nueva flota

Para sostener esta expansión, Arajet recibirá este año cuatro nuevos aviones Boeing 737-8.

Con estas aeronaves, la compañía no solo espera concretar su llegada a Venezuela, sino también aumentar sus frecuencias hacia Argentina y Chile. Según directivos de la empresa, pronto se realizarán anuncios oficiales sobre el inicio de ventas, una vez que el proceso administrativo con los gobiernos locales llegue a su fin.

Visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube