¿Qué pasa con mis cuentas bancarias si no cumplo con el IRS?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) posee la autoridad legal para intervenir tus activos financieros si ignoras las notificaciones de deuda tributaria. El proceso es una especie de embargo que ocurre de forma progresiva.

Según detalla el IRS, la agencia bancaria debe enviar previamente una serie de advertencias, siendo la más crítica el Aviso Final de Intención de Embargo.

Una vez que el IRS emite la orden de ejecución (Formulario 668-A), ei banco está obligado a congelar de inmediato el saldo disponible en tus cuentas de cheques, ahorros o inversiones para cubrir el monto adeudado, incluyendo intereses y multas acumuladas.

¿Qué ocurre luego?

Tras la congelación de los fondos, se activa un periodo de espera de 21 días naturales. Esta es su última oportunidad legal para negociar con la agencia antes de que el banco transfiera el dinero de forma definitiva al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Durante este tiempo, usted puede solicitar una audiencia de debido proceso de cobro o intentar establecer un plan de pagos a plazos o una "Oferta en Compromiso" para liberar el embargo.

Es fundamental considerar que el embargo no solo afecta el efectivo disponible; el IRS también puede confiscar salarios, reembolsos de impuestos estatales y hasta una parte de los beneficios del Seguro Social.

Prevención

Mantener la transparencia con el fisco es la forma más efectiva de proteger tu patrimonio, pues la tasa de interés por impago puede aumentar la deuda original de manera significativa cada mes.

Si el contribuyente demuestra que el embargo le causa una dificultad económica inmediata (como la incapacidad de pagar servicios básicos o alimentos), el IRS puede liberar la retención, aunque la deuda persistirá.

Ignorar estos avisos solo acelera la transición de un gravamen (que es un reclamo legal sobre la propiedad) a un embargo (que es la toma física del dinero), afectando gravemente su solvencia crediticia y estabilidad operativa.

