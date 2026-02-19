Trámites

Validación migratoria ante el Saime: estos son los documentos que debe presentar según su caso

Estos son los pasos a seguir si tiene o no el sello de entrada y salida del país

Por Selene Rivera
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 12:01 am

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió los pasos y requisitos que se deben cumplicar para solventar la validación migratoria.

A través de su cuenta en Instagram, el Saime compartió un video en el que enlista los documentos requeridos para realizar este trámite.

Validación migratoria de entrada

De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, los requisitos para corregir la validación migratoria de entrada para ciudadanos venezolanos son los siguientes:

  • Cédula de identidad 
  • Acta de nacimiento
  • Pasaporte evidenciando el sello de entrada
  • Verificación de documentación presentada
  • Constancia de residencia dentro del territorio nacional

¿Qué hacer si no tiene sello de entrada del país?

En  este sentido, el organismo de identificación indicó que si no posee el sello de entrada del país o en caso de presentar el pasaporte físico, tendrá que realizar el pago del arancel correspondiente a REF 50.

Requisitos:

  • Pasaporte o Cédula de Identidad
  • Constancia de residencia dentro del territorio nacional
  • Acta de nacimiento
  • Pago del arancel

Validación migratoria de salida 

En este caso, el Saime indicó que los recaudos para corregir la validación migratoria de salida para ciudadanos venezolanos fuera del territorio nacional son los siguientes:

  • Copia del acta de nacimiento 
  • Copia de la cédula de identidad 
  • Copia de los datos biográficos del pasaporte 
  • Copia de la página donde se encuentra el sello de salida del país
  • Constancia de residencia en el extranjero

En el caso de no tener el sello deberá cargar estos mismos documentos al sistema y pagar el arancel correspondiente de REF. 50.

 

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Alquiler
Nueva York
Jueves 19 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América