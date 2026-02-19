Validación migratoria ante el Saime: estos son los documentos que debe presentar según su caso

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió los pasos y requisitos que se deben cumplicar para solventar la validación migratoria.
A través de su cuenta en Instagram, el Saime compartió un video en el que enlista los documentos requeridos para realizar este trámite.
Validación migratoria de entrada
De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, los requisitos para corregir la validación migratoria de entrada para ciudadanos venezolanos son los siguientes:
- Cédula de identidad
- Acta de nacimiento
- Pasaporte evidenciando el sello de entrada
- Verificación de documentación presentada
- Constancia de residencia dentro del territorio nacional
¿Qué hacer si no tiene sello de entrada del país?
En este sentido, el organismo de identificación indicó que si no posee el sello de entrada del país o en caso de presentar el pasaporte físico, tendrá que realizar el pago del arancel correspondiente a REF 50.
Requisitos:
- Pasaporte o Cédula de Identidad
- Constancia de residencia dentro del territorio nacional
- Acta de nacimiento
- Pago del arancel
Validación migratoria de salida
En este caso, el Saime indicó que los recaudos para corregir la validación migratoria de salida para ciudadanos venezolanos fuera del territorio nacional son los siguientes:
- Copia del acta de nacimiento
- Copia de la cédula de identidad
- Copia de los datos biográficos del pasaporte
- Copia de la página donde se encuentra el sello de salida del país
- Constancia de residencia en el extranjero
En el caso de no tener el sello deberá cargar estos mismos documentos al sistema y pagar el arancel correspondiente de REF. 50.
