¿Cuáles estaciones de servicio venden la gasolina "premium"? Esto cuesta por litro

Tras la creación del plan piloto de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) para reincorporar la gasolina de 97 octanos, también conocida como 'premium', se activaron varias estaciones de servicio para surtirla.

La venta de este tipo de combustible permitirá cumplir mejorar el rendimiento de los vehículos que tengan motores de alta exigencia.

¿Cuáles estaciones de servicio venden la gasolina "premium"?

Es importante resaltar que este plan piloto arrancó por ahora solo en Caracas, el lunes 16 de febrero y cumple el objetivo de incrementar la diversidad de combustibles en el mercado nacional.

Para surtir la gasolina "premium" de 97 octanos activaron estaciones de servicio en varios punto del este de Caracas:

El Hatillo

Terrazas del Club Hípico

Tamanaco, Blandín

La Floresta

Altamira

¿Cuánto cuesta la gasolina "premium"?

En este sentido, según el plan anunciado por Pdvsa, cada litro de este tipo de combustible tendrá un precio de 1 dólar por litro.

Diferencias de las gasolinas

La gasolina 93 octanos es la más estándar y económica, está diseñada para utilizarse en motores de baja comprensión.

Gasolina de 95 octanos es adecuada para la mayoría de los vehículos modernos que poseen motores de compresión media.

La gasolina de 97 octanos es la opción de más alto rendimiento, diseñada para motores de alta compresión, como los que se encuentran en autos deportivos o de alta gama.

