Nuevas reglas en Texas: no podrás registrar tu auto en EEUU sin estos documentos

Desde el 12 de febrero de 2026, el estado de Texas implementó un nuevo protocolo de seguridad que condiciona el registro de automóviles a la comprobación del estatus migratorio del solicitante. La decisión, que fue aprobada por votación unánime, establece que tanto los trámites de registro inicial como las renovaciones anuales de calcomanías ahora requieren la presentación de documentación que acredite la estancia legal en los Estados Unidos.

Documentación requerida por el DMV

Los ciudadanos y residentes en Texas deben presentar una lista específica de documentos para completar sus trámites vehiculares.

Entre los documentos aceptados se encuentran el pasaporte estadounidense, el certificado de nacimiento original o el pasaporte extranjero vigente que incluya una Visa de EE. UU. o el formulario I-94 de registro de entrada y salida del país.

Objetivos de la nueva normativa

La implementación de estas reglas responde a una estrategia para centralizar el control migratorio a través de servicios administrativos estatales. De acuerdo con las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (TxDMV), el ajuste busca reducir los casos de fraude en la emisión de documentos de identificación vehicular y reforzar las políticas de seguridad interna relacionadas con la población extranjera en la entidad.

"Estas actualizaciones están diseñadas para mejorar la seguridad, reducir el fraude y endurecer las políticas relacionadas con la inmigración en nuestro estado", expresó la representante del Departamento de Vehículos de Motor de Texas (TxDMV) tras la votación oficial.

