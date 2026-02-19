El plan del FC Barcelona: así mantendrán el rendimiento de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha puesto en marcha un protocolo especial para garantizar que Lamine Yamal afronte en plenitud física el tramo decisivo de la temporada. Ante el inicio del Ramadán, el staff médico y nutricional ha intensificado el seguimiento sobre el canterano, enfocándose especialmente en el compromiso de este domingo frente al Levante, programado para las 11:15 a.m. de Venezuela.

La clave del plan reside en la gestión de líquidos y nutrientes antes de las horas de ayuno. Los especialistas han diseñado pautas rigurosas para asegurar una hidratación óptima que sostenga el desgaste de la alta competición. El objetivo es evitar ingestas nocturnas descompensadas o "atracones" que puedan resultar perjudiciales, sustituyéndolos por una distribución inteligente de alimentos permitidos tras la puesta de sol que garantice los depósitos de glucógeno necesarios.

A pesar de la alteración que supone el ayuno diurno y los horarios de oración en la rutina de un deportista de élite, el cuerpo técnico liderado por Hansi Flick mantiene una calma total. La experiencia previa del futbolista compaginando sus creencias con la máxima exigencia profesional avala este proceso.

En el club existe el convencimiento de que la energía de la joven estrella no se verá mermada. Gracias a este acompañamiento científico, se espera que Lamine Yamal siga siendo la principal referencia ofensiva del equipo sin que su salud o su fe se vean comprometidas durante el mes de marzo.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.