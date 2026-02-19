¿Te quedaste sin cupones SNAP? Este programa podría sustituirlo próximamente

Suscríbete a nuestros canales

Legisladores de Illinois impulsan el Proyecto de Ley 4730 para implementar el programa "Familias que reciben apoyo de emergencia para el hambre" (FRESH), una medida diseñada para mitigar el impacto de los nuevos requisitos laborales federales en el programa SNAP.

Esta iniciativa propone la entrega de un pago único en efectivo, depositado directamente en las tarjetas EBT, a aquellos hogares que sufran una reducción o cancelación de sus beneficios nutricionales.

Objetivo

Según el esquema planteado, los beneficiarios recibirían un monto equivalente a tres veces el valor de la pérdida mensual según detalla Mundo Now.

Este programa estaría otorgando un respiro financiero de diez días tras la solicitud oficial ante el Departamento de Servicios Humanos según lo estipulado por los creadores del programa.

La implementación de este soporte económico resulta importante debido a que la tasa de error en los pagos de asistencia alimentaria en el estado alcanzó el 11,56% durante el año fiscal 2024, superando el promedio nacional.

Criticas

El programa FRESH enfrenta críticas de sectores que advierten sobre posibles riesgos de fraude y cuestionan la efectividad de los desembolsos masivos de una sola exhibición frente a soluciones estructurales.

De aprobarse, esta red de seguridad temporal permanecería vigente hasta el 1 de enero de 2028, funcionando como un colchón de emergencia mientras las familias se adaptan a las exigencias de empleo del Departamento de Agricultura de EEUU.

