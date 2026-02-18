Conozca el monto mínimo y máximo para comprar divisas en el Banco Provincial: así puede usarlas

Suscríbete a nuestros canales

El BBVA Provincial mantiene su plataforma digital y física para permitir a personas naturales el acceso a dólares y euros bajo los esquemas de intervención bancaria y menudeo, cumpliendo con las normativas dictadas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La adquisición de divisas en la entidad bancaria se realiza principalmente a través de Provinet, tanto en su versión web como móvil. El mercado se comporta bajo la modalidad de disponibilidad inmediata. Los usuarios pueden comprar divisas cuando el BCV realiza inyecciones de capital al sistema o mediante el intercambio entre particulares en la sección de menudeo.

La tasa de operación se rige estrictamente por el promedio ponderado del BCV. Actualmente, las referencias para el BBVA Provincial se sitúan en 458,98 Bs/USD para la compra y 495,66 Bs/USD para la venta.

Límites de operación y montos permitidos

El banco establece topes específicos según el tipo de transacción realizada por el cliente:

Menudeo (Provinet): El monto mínimo de compra es de $1 . El límite máximo diario es de $1.000 , con un tope mensual de $4.000 .

Intervención (Subasta): Para operaciones mayores, el monto mínimo requerido es de $251 .

Acumulado anual: El sistema permite un máximo de $8.500 por año calendario.

Uso de fondos y pagos en el exterior

Los fondos depositados en la Cuenta en Divisas Electrónica pueden utilizarse mediante la nueva Tarjeta Debit. Este instrumento unifica las cuentas en bolívares y moneda extranjera en un solo plástico con tecnología contactless.

En el ámbito nacional, si el usuario no posee bolívares, el punto de venta debita el monto de la cuenta en divisas a la tasa oficial. Para compras internacionales, la tarjeta permite pagos en plataformas de e-commerce como Amazon, Netflix o Disney+, así como consumos en puntos de venta físicos y retiros en cajeros automáticos (ATM) fuera de Venezuela.

