Resumen de la jornada de Champions League: Atlético Madrid sobrevive en Bélgica

La jornada de la UEFA Champions League dejó resultados que alteran el panorama de las eliminatorias. Desde actuaciones individuales de leyenda hasta batallas tácticas bajo condiciones extremas, los clubes europeos brindaron un espectáculo cargado de goles y giros inesperados.

Anthony Gordon firma una noche de leyenda

El Newcastle United prácticamente selló su clasificación al aplastar 1-6 al Qarabağ en Azerbaiyán. La figura absoluta del encuentro fue Anthony Gordon, quien firmó un póker de goles en apenas un tiempo (2', 31', 32' y 45'). Malick Thiaw y Jacob Murphy completaron la cuenta para las "Urracas", dejando sin respuesta al conjunto local que solo pudo descontar por intermedio de Cafarquliyev.

El Inter cae en el frío de Noruega

La gran sorpresa se produjo en el Círculo Polar Ártico, donde el Bodø/Glimt derrotó con autoridad al Inter de Milán con un marcador de 3-1. Los noruegos aprovecharon las gélidas condiciones y su velocidad para superar a los italianos con tantos de Sondre Brunstad Fet, Høgh y Hauge. El descuento de Francesco Pio Esposito al minuto 29' fue insuficiente para un Inter que se vio superado tácticamente.

Empate vibrante en Bélgica y eficacia alemana

En un duelo de ida y vuelta, el Atlético de Madrid rescató un agónico empate 3-3 ante el Club Brujas. Julián Álvarez adelantó a los colchoneros apenas al minuto 7', seguido por un gol de Ademola Lookman. Sin embargo, los belgas reaccionaron con goles de Tzolis, Tresoldi y Onyedika, obligando al equipo de Simeone a presionar hasta forzar un autogol en la recta final que deja la llave abierta.

Por otro lado, el Bayer Leverkusen dio un paso firme hacia la siguiente ronda al vencer 0-2 al Olympiacos en Grecia. Un doblete del checo Patrik Schick sentenció un partido donde el equipo de las "aspirinas" manejó los tiempos con pragmatismo, anulando la presión ambiental en El Pireo.

Resultados de la jornada:

Qarabağ 1 - 6 Newcastle United

Bodø/Glimt 3 - 1 Inter de Milán

Club Brujas 3 - 3 Atlético de Madrid

Olympiacos 0 - 2 Bayer Leverkusen

