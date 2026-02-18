Alcaldía de Rómulo Gallegos blinda las Fiestas de Elorza

Suscríbete a nuestros canales

El municipio Rómulo Gallegos, en el estado Apure, se prepara para su cita más importante del año bajo un estricto control organizativo refrendado por la Alcaldía.

Autoridades locales confirmaron que las festividades en honor a San José, patrono de Elorza, cuentan con el respaldo total de los organismos de seguridad para garantizar la paz durante el asueto.

Tras las críticas por desórdenes en años anteriores, las autoridades locales establecieron normativas estrictas que regirán del 13 al 19 de marzo, a través de la Gaceta Oficial N° 825.

Cultura y tradición

Los habitantes y turistas esperan el tradicional "Grito de Guerra" que marca el inicio de las parrandas en cada esquina.

En el ámbito deportivo y recreativo, la manga de coleo "Justo Pastor Flores" recibirá a los mejores exponentes de los toros coleados del país.

Asimismo, se harán competencias de pesca deportiva en las riberas del río Arauca, una actividad que busca diversificar la oferta turística y promover el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona.

Se priorizará la música llanera sobre géneros que promuevan la violencia o el vicio

¿Cuáles son las medidas y regulaciones en la fiesta de Elorza 2026?

La Gaceta Oficial establece que queda estrictamente prohibida la venta, distribución, tenencia y uso de aerosoles de espuma (serpentina líquida), envases de aire comprimido con sustancias químicas y polvos colorantes.

Se prohíbe cualquier comportamiento o conducta que atente contra la moral, el orden público, la seguridad y los valores tradicionales de la cultura llanera.