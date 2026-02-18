Clásico Mundial de Béisbol: Wilyer Abreu jugaría en esta posición con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La planificación de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) ha dado un paso clave tras las declaraciones del manager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora. El piloto boricua anunció que el zuliano Wilyer Abreu ha sido designado para patrullar el jardín izquierdo de la selección nacional, una decisión estratégica que busca optimizar la profundidad defensiva del equipo dirigido por Omar López.

Aunque Abreu ha brillado principalmente en el jardín derecho en las Mayores —donde ha ganado dos Guantes de Oro—, su transición al izquierdo responde a la necesidad de acomodar a las otras piezas estelares de la Vinotinto. Con esta disposición, se proyecta que Ronald Acuña Jr. ocupe el jardín derecho, mientras que el joven fenómeno Jackson Chourio asuma la responsabilidad en el jardín central.

A pesar de tener solo 17 encuentros de experiencia en el izquierdo en Grandes Ligas, Abreu no es un extraño a la posición. Durante su paso por las Ligas Menores, el marabino disputó 135 compromisos en ese rol, lo que brinda confianza al cuerpo técnico sobre su capacidad de adaptación inmediata.

Alex Cora confirmó que los Medias Rojas colaborarán estrechamente con la selección venezolana durante los entrenamientos primaverales. Al igual que el equipo de México solicitó a Jarren Duran trabajar en el jardín derecho para el torneo, se espera que Abreu reciba tiempo de juego en el jardín izquierdo durante la pretemporada en Fort Myers para llegar con el ritmo necesario al debut del 6 de marzo ante Países Bajos.

Esta configuración del outfield posiciona a Venezuela como una de las defensas más sólidas del certamen, combinando la veteranía y el brazo de Acuña Jr. con la juventud de Chourio y la excelencia técnica de Abreu, quien buscará trasladar su dominio defensivo de Boston al LoanDepot Park de Miami.

