¡En luto! Rubén Blades le dice adiós a Robert Duvall: Era de los mejores

La noticia del fallecimiento de Robert Duvall sacudió al mundo del cine, y las reacciones no se hicieron esperar. Entre los mensajes de despedida de colegas como Al Pacino, Robert De Niro y Francis Ford Coppola, destacó la voz del cantautor panameño Rubén Blades, quien compartió con el actor una amistad forjada en el set y el amor por la música.

"Bobby D.": un admirador del tango y la salsa

Blades recurrió a su cuenta en X para expresar su pesar y recordar la relación personal que mantuvo con Duvall. "A los 95 años de edad se ha mudado 'al otro barrio' una verdadera estrella en el firmamento del cine", escribió el panameño en un extenso mensaje difundido este lunes 16 de febrero.

El vínculo entre ambos trascendió lo profesional. Blades interpretó un papel en la película "Assassination Tango" (2002), dirigida y protagonizada por Duvall. "Fuimos amigos y un día recibí su llamada para participar en su segunda película como director", relató el cantante, añadiendo un detalle que pocos conocían: "'Bobby D.' era un verdadero admirador de la música latina, especialmente del tango. Sabía bailar muy bien, al igual que el género de salsa".

Un legado de sencillez y excelencia

En su despedida, Blades no solo destacó la carrera de Duvall, sino también su forma de ser. "Es un honor para mí haberlo podido conocer y haber trabajado con él. Tuvo una vida en sus propios términos, siempre fue directo y sincero en sus asuntos, y su simpleza y sinceridad resultan evidentes en cada una de sus apariciones fílmicas", afirmó.

El panameño subrayó el peso que Duvall tenía en la industria: "Fue uno de esos pocos artistas cuya sola presencia en una película era suficiente recomendación como para ir a verla". Y cerró su mensaje con un sentido pésame a la familia y un "Godspeed, Bobby D." —"que tengas un buen viaje"—, en inglés.

El adiós a una leyenda del séptimo arte

Robert Duvall falleció en la noche del domingo 15 de febrero en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, según informó su viuda, la cineasta Luciana Pedraza. El deceso ocurrió por causas naturales y, en cumplimiento de su voluntad, no se realizarán actos fúnebres públicos.

Con una carrera de casi 60 años, Duvall fue siete veces nominado al Óscar y ganó la estatuilla a Mejor Actor en 1983 por su interpretación de un vagabundo excantante de country en "Tender Mercies" ("Gracias y favores"). Su papel como Tom Hagen, el "consigliere" de la familia Corleone en "El Padrino" (1972) y "El Padrino II" (1974), lo lanzó a la fama internacional y le valió su primera nominación al premio de la Academia.

Blades, fiel a su estilo, resumió el sentir de millones de admiradores: "Se fue uno de los mejores entre los mejores, pero nos deja su legado y su ejemplo de vida y de excelencia".

