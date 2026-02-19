Reporte Meteorológico: lluvias dispersas en las costas y calor extremo en el Zulia este 19 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves se prevé una dinámica atmosférica mixta en el territorio venezolano. Mientras la estabilidad persiste en el centro del país, el transporte de humedad y la presencia de polvo del Sahara están modulando las condiciones en las franjas costeras y la zona llanera.

Precipitaciones y nubosidad

A pesar de la época seca, el reporte técnico señala el desarrollo de mantos nubosos que generarán lluvias o lloviznas dispersas, especialmente durante la mañana, en las siguientes zonas:

Norte Costero: zonas de Aragua, Carabobo, Miranda y el este de La Guaira.

Regiones Sur y Occidente: Sur de Bolívar, Amazonas, Apure, Los Andes y la cuenca del Lago de Maracaibo en el estado Zulia.

Tarde y noche: se espera un incremento de la nubosidad fragmentada con posibles descargas eléctricas en Delta Amacuro y el sur del país.

El Occidente bajo fuego

El estado Zulia y parte de los Llanos Centrales continúan registrando las temperaturas más altas del país. En la capital zuliana, los termómetros oscilarán entre los 33°C y 38°C, aunque la sensación térmica será superior debido a la evaporación en zonas húmedas. El Inameh advierte que estas condiciones, sumadas a la vegetación seca, mantienen el riesgo de incendios forestales en un nivel elevado.

Nota sobre el polvo del Sahara: ersisten concentraciones de leves a moderadas del polvo sahariano, lo que contribuye a cielos de aspecto brumoso y limita parcialmente la formación de grandes nubes de tormenta en la zona norte del territorio.

