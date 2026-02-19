Chris Wright sobre Venezuela: En seis semanas hemos visto un progreso enorme

Suscríbete a nuestros canales

En declaraciones que marcan un hito en la nueva relación bilateral, el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este jueves desde París que la administración estadounidense ha constatado avances "tremendos" en el territorio venezolano. Tras su reciente visita a Caracas, el funcionario destacó que el cambio en el clima político y de seguridad es evidente y acelerado.

Los pilares de la transformación

Wright, quien sostuvo reuniones de alto nivel en Venezuela la semana pasada, desglosó los puntos específicos donde Washington observa una evolución positiva. En materia de seguridad hay una mejora notable de la situación de control y orden sobre el terreno.En cuánto a derechos humanos destaca la liberación de un significativo números de presos.

"Yo diría que en las últimas seis semanas hemos visto un progreso tremendo en Venezuela... un progreso enorme en ese sentido", afirmó Wright.

Hacia un pacto energético histórico

El objetivo de estas misiones diplomáticas no es solo político, sino profundamente económico. Wright confirmó que su reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tuvo como eje central un acuerdo energético a largo plazo que busca:

1 Garantizar la estabilidad del suministro para los países occidentales.

2 Facilitar la inversión masiva de empresas petroleras estadounidenses en suelo venezolano.

3 Impulsar el bienestar económico de ambos pueblos sin necesidad de intervención militar o gasto de los contribuyentes.

Esta visita representa el primer contacto de este nivel tras los sucesos de enero que resultaron en la captura de Nicolás Maduro y el inicio de la transición liderada por el nuevo gobierno encargado.



Con información de la Agencia EFE.

