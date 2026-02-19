Expríncipe Andrés de Inglaterra detenido en medio del escándalo por el caso Epstein: ¿de qué se le acusa?

Suscríbete a nuestros canales

El hermano del rey británico Carlos III, Andrés Mountbatten-Windsor, resultó detenido en el condado de Norfolk, en Inglaterra, bajo sospecha de “mala conducta” en un cargo público.

De acuerdo con el reporte de la cadena BBC, Mountbatten-Windsor quedó bajo custodia de las autoridades a primera hora de este jueves.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres, informó de que los agentes acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive el acusado.

Escándalo por vinculación con Jeffrey Epstein

La detención ocurrió después de que la Policía de Thames Valley dijera que se evaluaba una denuncia por el supuesto intercambio de material confidencial por parte del expríncipe con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk", sostiene un comunicado de las autoridades.

Anteriormente, Mountbatten-Windsor había sido centro de una fuerte polémica por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Exprincipe de Inglaterra niega haber cometido algún delito

Por su parte, Mountbatten Windsor, quien perdió su título real el pasado año, negó haber cometido algún delito.

En su comunicado de prensa, la policía indicó que el hombre permanece bajo custodia, aunque no nombró directamente al hermano del Rey Carlos III.

"No revelaremos el nombre del hombre arrestado, según las directrices nacionales. Recuerde también que este caso ya está activo, por lo que se debe tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato al tribunal”, indicó el organismo.

