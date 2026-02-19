Joven venezolano asesinado a machetazos en Trinidad y Tobago: investigan crimen pasional

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano, de 19 años de edad, fue brutalmente asesinado en la ciudad de San Fernando, en Trinidad y Tobago.

De acuerdo con el reporte de El Regional del Zulia, la víctima respondía al nombre de Jesús Carlos, originario de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

El suceso ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, 15 de febrero, en la calle Rigsby de esa localidad trinitaria.

Se pudo conocer que el agredido, quien era conocido como “El Peluche”, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca, presuntamente un machete.

Venezolano asesinado a machetazos

El ataque ocurrió en plena vía pública, aparentemente, en medio de un altercado que, según testigos presenciales del hecho, se habría desencadenado “por el amor de una mujer”.

Asimismo, se pudo conocer que las autoridades de ese país reportaron la participación de ciudadanos trinitenses y un ciudadano de nacionalidad venezolana en el violento crimen. Una vez que cometieron el crimen, los agresores huyeron de la escena.

Sobre este incidente, se conoció que los funcionarios policiales de Trinidad y Tobago se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Tirotean a madre venezolana en Colombia

En un hecho aislado, una joven venezolana, de 24 años de edad, fue la víctima de un violento crimen que terminó con su vida en el municipio Sabanagrande, del departamento de Atlántico, en Colombia.

La víctima quedó identificada como Betania María Méndez Machado, cuyo cuerpo fue localizado con varios impactos de bala.

El crimen fatal se registró este martes, 17 de febrero, cuando dos hombres desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta para agredir a la venezolana.

Según los primeros informes del crimen, los criminales le propinaron cuatro disparos en la cabeza a la joven cuando caminaba por la carrera 11B con calle 14B del barrio Caracoles. Tras cometer el ataque contra la joven, los asesinos huyeron del sitio. María Méndez quedó tendida sobre el suelo.

Unidades especializadas de SIJIN, SIPOL y J4, quienes asumieron la investigación con el fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables de este lamentable suceso.

