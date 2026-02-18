Desastre en las montañas de EEUU: hallan 8 de los 9 cuerpos de esquiadores desaparecidos en California

Suscríbete a nuestros canales

El hallazgo de ocho personas sin vida confirmó la magnitud de la tragedia ocurrida en la Sierra Nevada de California, tras una avalancha que sorprendió a un grupo de deportistas y guías el pasado martes 17 de febrero.

Las autoridades locales informaron este miércoles que, de las quince personas que integraban la expedición en el pico Castle, solo seis lograron ser rescatadas con vida, mientras que las labores de búsqueda continúan para localizar a un último integrante del grupo que permanece desaparecido bajo el manto de nieve.

"Decir que eran condiciones climáticas extremas sería quedarse corto: muchísima nieve, vientos huracanados, ráfagas que hacían imposible ver. Continuamos buscando a uno de los miembros", dijo Shannan Moon, sheriff del condado de Nevada.

Detalles del incidente en el pico Castle

El suceso tuvo lugar en una zona del Bosque Nacional de Tahoe, a una altura de 2.777 metros. El grupo, compuesto por once esquiadores y cuatro guías de la empresa Blackbird Mountain, terminaba una travesía de tres días cuando la masa de nieve se desplazó sobre ellos. Según los reportes técnicos, el área se encontraba bajo una advertencia de aludes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional debido a una tormenta que ha generado ráfagas de viento huracanadas y acumulaciones de nieve de hasta 2,4 metros.

Estado de los sobrevivientes

De los seis sobrevivientes localizados por las patrullas de rescate, dos presentaron heridas de gravedad que les impidieron evacuar la zona por sus propios medios. Uno de los afectados permanece recluido en un centro hospitalario. Los equipos de emergencia señalaron que la visibilidad nula y el clima extremo han dificultado las maniobras para retirar los cadáveres de la montaña, por lo que se espera una mejora en las condiciones meteorológicas para completar la operación.

"Los individuos que sobrevivieron reportaron que trataban de retirarse en grupo, que alguien vio la avalancha, que gritó 'avalancha', y que los cubrió muy rápidamente", dijo Rusty Green, capitán del equipo de rescate.

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube