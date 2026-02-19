La verdad detrás del caso Peter Greene: meses después, el informe forense aclara cómo murió el actor

Suscríbete a nuestros canales

Aunque la muerte del actor Peter Greene se conoció a finales del año pasado, el caso volvió a captar atención semanas después, cuando finalmente se revelaron las conclusiones oficiales del examen forense. No fue el fallecimiento en sí lo que reactivó el interés, sino las circunstancias médicas precisas que rodearon su deceso.

Durante más de dos meses, el hecho permaneció sin una explicación pública clara. Esa falta de información dio paso a versiones parciales, hasta que la autoridad médica de Nueva York emitió el dictamen que terminó por esclarecer qué ocurrió realmente en el apartamento del actor.

Un caso cerrado en silencio durante semanas

Peter Greene fue hallado sin vida el 12 de diciembre en su departamento ubicado en el Lower East Side de Nueva York. La policía acudió al lugar tras el reporte y confirmó el fallecimiento, iniciando los procedimientos habituales sin que se difundieran detalles sobre la causa.

Su representante, Gregg Edwards, confirmó públicamente la muerte poco después del hallazgo. Sin embargo, en ese momento no se ofreció información adicional, lo que mantuvo el caso fuera del foco mediático inmediato y sin mayores precisiones oficiales.

El informe médico que reactivó la atención pública

El giro en la historia ocurrió el 18 de febrero, cuando la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York dio a conocer el resultado de la autopsia. Según el informe, la causa de muerte fue una herida de bala en la axila izquierda, que provocó una lesión severa en la arteria braquial.

El documento médico detalla que el disparo fue accidental y que el daño a esta arteria, una de las principales del brazo, resultó irreversible. La lesión causó una hemorragia fatal, cerrando oficialmente el caso desde el punto de vista médico y descartando otras hipótesis.

Aunque el fallecimiento ocurrió en diciembre, la confirmación de la causa llegó casi dos meses más tarde, con el informe forense ya publicado, las autoridades dieron por concluida la investigación médica.

