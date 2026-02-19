En video: La Sirenita rueda durante el desfile de carnaval en Tumeremo

Suscríbete a nuestros canales

Los Carnavales Turísticos de Tumeremo 2026 congregaron a más de 12 mil personas en el sur del estado Bolívar, consolidándose como uno de los eventos culturales con mayor asistencia en la región. El desfile de carrozas y comparsas recorrió las calles principales bajo el tradicional sonido del calipso.

La programación musical contó con la participación de la artista local Marla Music, quien se presentó ante una audiencia que colmó los espacios del evento. La jornada transcurrió con normalidad, destacando el despliegue organizativo y la participación de diversas representaciones creativas que aludían a temas de fantasía y cultura popular.

El percance en la carroza de "Ariel"

https://www.instagram.com/reel/DU37zxLFv1A/?igsh=MTdwMzM3OGtua3Q1cA==

Como suele ocurrir en eventos de esta magnitud, las redes sociales captaron los momentos imprevistos del desfile. El más comentado fue la caída de la joven que personificaba a "La Sirenita", quien perdió el equilibrio mientras se encontraba sobre su carrusel en movimiento.

El video del incidente fue difundido por medios locales como Upata Digital, mostrando el momento en que la intérprete cae de la estructura. Pese al impacto, el evento continuó sin mayores contratiempos, y el público presente reconoció el esfuerzo de los participantes por mantener el espíritu de la celebración.

Balance de la jornada

Las autoridades y organizadores señalaron que la festividad cumplió con el objetivo de promover al municipio Sifontes como destino cultural. La mezcla de disfraces tradicionales, como las Madamas, con propuestas más contemporáneas, permitió una jornada de esparcimiento para las familias bolivarenses.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube