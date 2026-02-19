Continúa segunda discusión sobre la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional: más detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 19 de febrero, la Asamblea Nacional se reúne nuevamente para tratar un tema único en su agenda.

Según la información oficial, el debate está pautado para dar inicio a las 4:00 de la tarde, donde los diputados continuarán con el segundo debate sobre el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Esta sesión se realiza siguiendo las normas internas de debate de la institución. Cabe destacar que, apenas la semana pasada, los legisladores aprobaron por unanimidad los primeros seis artículos de este proyecto.

¿Qué se conoce sobre el segundo debate?

Tras lograr un avance inicial con la aprobación unánime de seis artículos el pasado 12 de febrero, el debate en la Asamblea Nacional se detuvo ante la falta de acuerdos. El punto de conflicto surgió al llegar al artículo 7, donde los miembros de la Comisión Especial no lograron coincidir en su votación, interrumpiendo la racha de decisiones conjuntas.

Ante esta falta de consenso, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, intervino de forma directa para buscar una solución. La sesión tomó un giro más privado cuando se convocó a un grupo selecto de legisladores para discutir los puntos que mantienen dividida a la cámara.

Entre los citados se encuentran Jorge Arreaza, quien encabeza la Comisión, junto a los diputados Carolina Pérez, Stalin González, Pedro Carreño y Rubén Lima.

Participación ciudadana

Durante el proceso de elaboración de esta ley, se llevó a cabo una consulta pública que abarcó todo el territorio nacional. El diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión encargada de este proyecto, fue el responsable de informar sobre los resultados de este acercamiento con la ciudadanía.

El alcance de la consulta logró recolectar 2.700 propuestas por escrito. Estos aportes surgieron de diversas asambleas realizadas en todos los estados del país, permitiendo que diferentes sectores de la sociedad expresaran sus opiniones e ideas para robustecer el contenido de la ley.

