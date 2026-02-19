Kany García pone al mundo en su agenda: estos son los países que visitará en su ambiciosa gira 2026

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva comenzó. Kany García sacudió a sus seguidores al publicar en Instagram el calendario oficial de su gira global 2026, un recorrido ambicioso que la llevará a reencontrarse con miles de fans en distintos continentes. No se trata de una serie de conciertos aislados, sino de una apuesta internacional cuidadosamente diseñada.

El anuncio no pasó desapercibido. En cuestión de horas, la publicación se llenó de comentarios, reacciones y mensajes de expectativa, confirmando que la artista atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. El tour incluye escenarios clave y mercados donde su música ha logrado una conexión sostenida con el público.

América Latina, el corazón del tour

La gira 2026 tendrá un fuerte anclaje en América Latina, una región que ha acompañado de forma constante la evolución musical de Kany García. Entre los países confirmados se encuentra México, donde ofrecerá varias presentaciones en ciudades de alto impacto, reafirmando su lugar como una de las voces femeninas más escuchadas del pop latino contemporáneo.

Colombia también figura como uno de los puntos fuertes del recorrido, con conciertos programados en varias ciudades, lo que evidencia la demanda sostenida de su propuesta musical. A esta lista se suman Chile, Perú y Panamá, países donde la artista ha logrado consolidar una base de seguidores fieles y donde su regreso ha sido ampliamente celebrado en redes sociales.

España y Europa: una conexión que se expande

El calendario oficial también confirma la presencia de Kany García en España, uno de los destinos europeos donde su música ha ganado mayor visibilidad en los últimos años. La artista llevará su repertorio a escenarios españoles como parte de la etapa europea del tour, reforzando el vínculo que ha construido con el público del otro lado del Atlántico.

Además de España, la gira contempla paradas en otras ciudades europeas, incluyendo Francia, ampliando así el alcance internacional del tour. Esta expansión confirma el crecimiento sostenido de su carrera fuera del mercado latinoamericano y su capacidad de convocar audiencias diversas.

Un repertorio entre clásicos y nuevas canciones

Según lo adelantado por la propia artista, el tour 2026 combinará sus grandes éxitos con material nuevo, ofreciendo un recorrido emocional por las distintas etapas de su discografía.

Con fechas ya confirmadas y una respuesta inmediata del público, Kany García se prepara para un 2026 dominado por viajes, conciertos multitudinarios y un contacto directo con sus seguidores en varios países.

